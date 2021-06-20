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В Красноярске мать заставила ребенка встать на колени перед ее сыном

Елена Прошина
1 час назад
Следственный комитет занялся изучением видео, набирающего популярность в соцсетях. Его главная героиня, жительница Красноярска, восстанавливает по своему разумению справедливость в конфликте между ее ребенком и подростком, сообщает Life.
«Он приходил к нам в гости. Он у нас жрал, пил, питался. И моего сына оскорбил некрасиво, ему пять лет. Вставай на колени, извиняйся», — перемежая свою речь нецензурными выражениями, кричит женщина в кадре.
При этом она держит мальчика за шею и принуждает его встать на колени перед своим сыном, который подходит к ней через некоторое время. Далее события развиваются уже не в пользу разгоряченной матери. За оказавшегося на асфальте «обидчика» вступаются посторонние женщины. Того удается оттащить от главной героини и последняя начинает конфликтовать уже со «спасательницами». В конце концов в конфликт с обеих сторон ввязываются мужчины и начинается драка.
Происшествием заинтересовалос ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«20 июня 2021 года в одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. Кроме того, мужчина, предположительно сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка», — говорится в сообщении регионального СК.
По данным красноярского УМВД, инцидент произошел в Ленинском районе города. Полиция сообщила, что в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать местного подростка, указав, что неизвестная женщина причинила ее сыну телесные повреждения, передает РИА Новости.
Происшествия,Видео,СКР,МВД,РИА Новости,Красноярск,
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