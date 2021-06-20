В Красноярске мать заставила ребенка встать на колени перед ее сыном

При этом она держит мальчика за шею и принуждает его встать на колени перед своим сыном, который подходит к ней через некоторое время. Далее события развиваются уже не в пользу разгоряченной матери. За оказавшегося на асфальте «обидчика» вступаются посторонние женщины. Того удается оттащить от главной героини и последняя начинает конфликтовать уже со «спасательницами». В конце концов в конфликт с обеих сторон ввязываются мужчины и начинается драка.