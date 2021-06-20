В Красноярске мать заставила ребенка встать на колени перед ее сыном

«Он приходил к нам в гости. Он у нас жрал, пил, питался. И моего сына оскорбил некрасиво, ему пять лет. Вставай на колени, извиняйся», — перемежая свою речь нецензурными выражениями, кричит женщина в кадре.
«20 июня 2021 года в одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. Кроме того, мужчина, предположительно сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка», — говорится в сообщении регионального СК.