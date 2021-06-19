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Стойка шасси загорелась у самолета при посадке в аэропорту Уфы

ТАСС
55 минут назад
Стойка шасси загоралась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы. Как сообщили в экстренных службах, пострадавших нет.
Шасси загорелось у самолета при посадке в Уфе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В 20:50 мск при посадке в Уфе у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди пассажиров - 71 ребенок. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "по предварительной информации, причиной возгорания стал перегрев тормозной системы и заклинивание тормозных колодок".
В экстренных службах уточнили, что самолет приземлился благополучно. Возгорание ликвидировано. Никому из пассажиров никакая помощь не понадобилась.
Происшествия,Уфа,
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