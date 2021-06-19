Пожар на складе у Лужников мог произойти из-за замыкания

Причиной пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы могло стать замыкание электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
"Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды.Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.
Позже стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.