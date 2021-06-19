В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Названа предварительная причина пожара на складе в центре Москвы

Москва24
29 минут назад
Причиной пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы могло стать замыкание электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар на складе у Лужников мог произойти из-за замыкания
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
"Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехнической продукцией, там взрывались петарды.Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.
Позже стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.
Происшествия,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители