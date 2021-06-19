Больной коронавирусом погиб под окнами больницы в Петербурге

Тело пациента «коронавирусной» Покровской больницы на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге обнаружено под окнами одного из ее корпусов. Об этом сообщает издание Фонтанка».

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По данным издания, 42-летний гражданин недавно попал в стационар с диагнозом коронавирус. По неофициальной версии, в ночь на 19-е июня он впал в возбужденное состояние и выпрыгнул из окна палаты, расположенной на седьмом этаже здания.

Спасти пациента не удалось – травмы оказались не совместимы с жизнью. Материалы о произошедшем переданы в местный Следственный комитет

Напомним, что Покровская больница полностью перепрофилирована под лечение инфицированных COVID-19 горожан. В первую и вторую волны пандемии, из-за нехватки коек, пациентов приходилось размещать прямо на полу в ее палатах и коридорах.