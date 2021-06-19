Взрывы на складе пиротехники в Москве сняли на видео вблизи

Очевидцы запечатлели с близкого расстояния подробности пожара, охватившего склад с пиротехникой на Лужнецкой набережной в столице.

Ранее сообщалось о пожаре на складе пиротехники, произошедшем на площади примерно 150 квадратных метров. Очевидцы выкладывают в Сеть многочисленные видео, на которых можно наблюдать мощные клубы дыма, поднимающиеся над городом и сопровождающую горение непрерывную канонаду взрывающихся петард.