Взрывы на складе пиротехники в Москве сняли на видео вблизи

«В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - сообщили в городском управлении МЧС.
«Два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4, с. 4. Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно», - сообщили ТАСС в ведомстве.