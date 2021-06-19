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Взрывы на складе пиротехники в Москве сняли на видео вблизи

Елена Прошина
40 минут назад
Очевидцы запечатлели с близкого расстояния подробности пожара, охватившего склад с пиротехникой на Лужнецкой набережной в столице.
Склад с петардами вспыхнул вечером в субботу в Москве.
«В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - сообщили в городском управлении МЧС.
Ранее сообщалось о пожаре на складе пиротехники, произошедшем на площади примерно 150 квадратных метров. Очевидцы выкладывают в Сеть многочисленные видео, на которых можно наблюдать мощные клубы дыма, поднимающиеся над городом и сопровождающую горение непрерывную канонаду взрывающихся петард.
В пресс-службе столичной МЧС сообщили, что к тушению возгорания привлечена авиация.
«Два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4, с. 4. Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно», - сообщили ТАСС в ведомстве.
Происшествия,Видео,МЧС,ИТАР-ТАСС,Москва,
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