На кадрах, оказавшихся в Сети, виден мощный столб белесого дыма, поднимающегося на сотни метров вверх. Местоположение очага находится ориентировочно по адресу Лужнецкая набережная, дом 22/4, строение 4.

Вокруг столба дыма него видны вспышки небольших взрывов, характерных для срабатывания пиротехнических устройств. Звуки разрывов слышны непрерывно.

Очевидцы происходящего высказывают предположение, что горит какой-то склад с зарядам для производства салютов. На данный момент экстренные службы города ничего не сообщают о причинах и масштабах ЧП. Не исключено, что возгорание было спровоцировано установившейся в Москве жаркой погодой.