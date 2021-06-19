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Серия взрывов прогремела в районе Воробьевых гор в Москве

Елена Прошина
49 минут назад
Дым пожара и серии взрывов наблюдают очевидцы на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает телеграмм-канал Mash.
На кадрах, оказавшихся в Сети, виден мощный столб белесого дыма, поднимающегося на сотни метров вверх. Местоположение очага находится ориентировочно по адресу Лужнецкая набережная, дом 22/4, строение 4.
Вокруг столба дыма него видны вспышки небольших взрывов, характерных для срабатывания пиротехнических устройств. Звуки разрывов слышны непрерывно.
Очевидцы происходящего высказывают предположение, что горит какой-то склад с зарядам для производства салютов. На данный момент экстренные службы города ничего не сообщают о причинах и масштабах ЧП. Не исключено, что возгорание было спровоцировано установившейся в Москве жаркой погодой.
Происшествия,Видео,Москва,
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