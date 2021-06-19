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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ювелина Бернст
1 час назад
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидающихся ливней, гроз и шквалов, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Фото: Керчь.ФМ/ТАССКерчь.ФМ/ТАСС
Предупреждение объявлено с вечера субботы, 19 июня, до второй половины дня воскресенья, 20 июня.
На полуострове ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 м/с, предупредили в ведомстве.
Там отметили, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, существует угроза жизни и здоровью населения, а также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ранее в сеть попало видео, на котором видно, как толпы туристов покидают Ялту.
17 июня в Крыму начался ливень. За сутки на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. На следующий день на южном берегу выпала трехмесячная норма осадков. Власти Крыма ввели режим ЧС. В результате стихии один человек погиб, 18 пострадали, еще одна женщина пропала. Основной удар пришелся на Керчь и Ялту.
Происшествия,Республика Крым,
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