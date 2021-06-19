В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидающихся ливней, гроз и шквалов, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Фото: Керчь.ФМ/ТАСС Керчь.ФМ/ТАСС

Предупреждение объявлено с вечера субботы, 19 июня, до второй половины дня воскресенья, 20 июня.

На полуострове ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 м/с, предупредили в ведомстве.

Там отметили, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, существует угроза жизни и здоровью населения, а также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее в сеть попало видео, на котором видно, как толпы туристов покидают Ялту.