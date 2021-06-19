В Таганроге призывник похитил и изнасиловал девушку, ранив ее парня

Прошлой ночью в один из отделов полиции Таганрога пришел 20-летний местный житель с ножевыми порезами на теле. Он сообщил правоохранителям, его девушку похитил мужчина и увез на машине в неизвестном направлении.

Уже серьезно пьяный мужчина принялся приставать к «прелестнице», что пришлось не по нраву ее молодому спутнику. В ходе завязавшегося конфликта между мужчинами, более старший из них схватил нож и ударил им юного соперника. После этого, угрожая ножом девушке, затащил ее в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Позднее она была найдена на берегу моря в районе Детской многопрофильной больницы. На ее лице правоохранители зафиксировали резаные раны. Пострадавшая также заявила об изнасиловании.