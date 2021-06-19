В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Таганроге призывник похитил и изнасиловал девушку, ранив ее парня

Елена Прошина
42 минуты назад
В Таганроге, в ночь на 18 июня во время пьянки по поводу проводов в армию местного жителя произошло изнасилование, сопровождавшееся покушением на убийство. Об этом сообщает издание «Ёрш.Таганрог».
В Таганроге призывник похитил и изнасиловал девушку, ранив ее парня
Фото: ТАССТАСС
Прошлой ночью в один из отделов полиции Таганрога пришел 20-летний местный житель с ножевыми порезами на теле. Он сообщил правоохранителям, его девушку похитил мужчина и увез на машине в неизвестном направлении.
Неприятности у молодой пары случились во время проводов на армейскую службу их общего друга. Во время веселого застолья подруга пострадавшего молодого человека приглянулась 38-летнему отчиму виновника торжества.
Уже серьезно пьяный мужчина принялся приставать к «прелестнице», что пришлось не по нраву ее молодому спутнику. В ходе завязавшегося конфликта между мужчинами, более старший из них схватил нож и ударил им юного соперника. После этого, угрожая ножом девушке, затащил ее в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Позднее она была найдена на берегу моря в районе Детской многопрофильной больницы. На ее лице правоохранители зафиксировали резаные раны. Пострадавшая также заявила об изнасиловании.
Подозреваемого 38-летнего отчима задержали в течении той же ночи. Гражданин пытался уехать от полиции на своей машине. В отделе полиции потерпевшие опознали его. Местный СК возбудил уголовное дело.
Происшествия,Таганрог,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители