Причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя

Причиной крушения самолета Л-410 в Кузбассе стал отказ двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортной прокуратуре.

Фото: Телеграм-канал Baza Телеграм-канал Baza

«Пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь издание «Известия» сообщает, что самолет не смог набрать нужную высоту и в процессе взлета сделал разворот, в результате чего зацепился крылом за землю.

В настоящее время на место происшествия вылетел вертолет со спасателями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.