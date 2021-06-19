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Названа причина смертельного крушения самолета в Кузбассе

Газета.Ru
42 минуты назад
Причиной крушения самолета Л-410 в Кузбассе стал отказ двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортной прокуратуре.
Причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя
Фото: Телеграм-канал BazaТелеграм-канал Baza
«Пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом», — рассказали в ведомстве.
В свою очередь издание «Известия» сообщает, что самолет не смог набрать нужную высоту и в процессе взлета сделал разворот, в результате чего зацепился крылом за землю.
По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев на своей странице в Instagram, воздушное судно выполняло тренировочный полет. По его словам, четверо пострадавших при крушении находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время на место происшествия вылетел вертолет со спасателями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Утром 19 мая самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. По последним данным, в результате инцидента погибли 7 человек.
Происшествия,Сергей Цивилев,ДОСААФ,газета "Известия",РИА Новости,Интерфакс,
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