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Ростуризм рекомендовал сдвинуть сроки туров в Крым из-за разгула стихии

News.ru
18 минут назад
Туроператоры, работающие с Крымом, должны предупредить клиентов о неблагоприятных погодных условиях на полуострове, а экскурсионные компании перенести экскурсии на поздний период. Такие рекомендации дал Ростуризм, сообщает РИА Новости.
Ростуризм рекомендовал перенести поездки в Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Мощный циклон принёс в Крым ливни, которые 17 июня привели к затоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, а 18 июня циклон перекинулся на Ялту, где из-за выхода реки из берегов подтоплены улицы и дома.
В Ростуризме отметили, что, по данным правительства Крыма, в связи с выпадением обильных осадков произошло наводнение в Керчи, Ялте и на других территориях Южного побережья Крыма.
Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму, [следует] следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности, — также подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что проливные дожди стали причиной подтопления 430 придомовых территорий, повреждены 369 домов. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Он добавил, что по состоянию на 16:00 в Керчи остаются подтопленными 162 придомовые тeрритории, из них 115 домовладений, в Ялте — 63 домовладения, в селе Приозёрное — девять.
Происшествия,Юрий Гоцанюк,Ростуризм,РИА Новости,Республика Крым,
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