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В российском городе десятилетний мальчик спас девочку из ямы с кипятком

Lenta.ru
1 час назад
В Кирове десятилетний Данил спас маленькую девочку из ямы с кипятком. Об этом сообщается в паблике одной из управляющих компаний во «ВКонтакте».
В Кирове десятилетний мальчик спас девочку из ямы с кипятком
Фото: страница «Управляющей компании «АКТИВ-КОМФОРТ»» во «ВКонтакте»страница «Управляющей компании «АКТИВ-КОМФОРТ»» во «ВКонтакте»
Уточняется, что во дворе одного из домов, вблизи которого играл ребенок, произошел прорыв теплосетей. Потоком горячей воды грунт размыло, и бетонная плита рухнула в яму с кипятком, а вместе с ней упала и девочка.
Дети, игравшие в том же дворе, не поняли, что произошло. Только мальчик, не испугавшись, подбежал к яме и протянул руку девочке. Ему удалось вытащить ее из воды живой.
Спасенный ребенок получил серьезные ожоги. Пострадавшую госпитализировали в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. На данный момент она находится под присмотром врачей.
Ранее десятилетний мальчик из американского штата Южная Дакота ценой своей жизни спас тонувшую в реке сестру. Он помог девочке добраться до берега, а сам исчез под водой. Его тело позже нашли спасатели.
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