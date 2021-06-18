В Кирове десятилетний мальчик спас девочку из ямы с кипятком

В Кирове десятилетний Данил спас маленькую девочку из ямы с кипятком. Об этом сообщается в паблике одной из управляющих компаний во «ВКонтакте»

Фото: страница «Управляющей компании «АКТИВ-КОМФОРТ»» во «ВКонтакте» страница «Управляющей компании «АКТИВ-КОМФОРТ»» во «ВКонтакте»

Уточняется, что во дворе одного из домов, вблизи которого играл ребенок, произошел прорыв теплосетей. Потоком горячей воды грунт размыло, и бетонная плита рухнула в яму с кипятком, а вместе с ней упала и девочка.

Дети, игравшие в том же дворе, не поняли, что произошло. Только мальчик, не испугавшись, подбежал к яме и протянул руку девочке. Ему удалось вытащить ее из воды живой.

Спасенный ребенок получил серьезные ожоги. Пострадавшую госпитализировали в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. На данный момент она находится под присмотром врачей.