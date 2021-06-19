В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Совбез Украины поиздевался над затопленным Крымом

Ura.Ruиещё 1
12 минут назад
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов издевательски прокомментировал ситуацию в Крыму. Он заявил, что крымчане просили воды и бог ее им дал.
Совбез Украины поиздевался над затопленным Крымом
Фото: URA.RUURA.RU
«Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — передает его слова ИА REGNUM.
Он также заявил, что СНБО Украины очень хотелось бы влиять на все, в том числе на климат и погоду. Однако у них есть свои полномочия, и они ограничены законом и Конституцией Украины.
Власти ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. По данным мэра Ялты Янины Павленко, этот потоп стал сильнейшим за последние 100 лет. Из-за природного катаклизма станция скорой помощи в курортном городе была заблокирована, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Ялте во время наводнения погиб молодой человек.
Происшествия,Катастрофы,Алексей Данилов,Сергей Аксенов,ИА REGNUM,Республика Крым,Украина,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители