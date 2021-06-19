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В подтопленном поселке Кореиз под Ялтой начали эвакуацию населения

ТАССиещё 16
12 минут назад
Эвакуацию населения начинают в поселке Кореиз под Ялтой, где из-за подтопления сложилась тяжелая ситуация, сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков.
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне вечером и ночью в Кореизе подтопило дома, обрушился грунт и были повреждены стены одного из зданий.
"Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе", - написал Крючков в информационной группе СМИ Крыма в Telegram.
Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 19. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.
В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.
Происшествия,Олег Крючков,Республика Крым,Кореиз,
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