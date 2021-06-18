Учителя школы при МГУ уволили из-за домогательств к детям

Учитель физико-математической школы (СУНЦ) МГУ был уволен после того, как его заподозрили в домогательствах. Об этом сообщил РИА Новости директор учреждения Кирилл Семенов.
Фото: СУНЦ МГУСУНЦ МГУ
Семенов подчеркнул, что уволили учителя именно из-за сообщений о сексуальных домогательствах, которые поступили от учеников школы разных лет.
Ранее сообщалось, что москвички пожаловались на объявившегося на Лосином острове маньяка. Несколько девушек обратились в полицию из-за домогательств на территории лесного массива — неизвестный нападал на них, пытался раздеть и изнасиловать, однако все женщины сумели убежать.