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Учителя школы при МГУ уволили после сообщений о домогательствах

Мослентаиещё 1
41 минуту назад
Учитель физико-математической школы (СУНЦ) МГУ был уволен после того, как его заподозрили в домогательствах. Об этом сообщил РИА Новости директор учреждения Кирилл Семенов.
Учителя школы при МГУ уволили из-за домогательств к детям
Фото: СУНЦ МГУСУНЦ МГУ
Семенов подчеркнул, что уволили учителя именно из-за сообщений о сексуальных домогательствах, которые поступили от учеников школы разных лет.
Ранее сообщалось, что москвички пожаловались на объявившегося на Лосином острове маньяка. Несколько девушек обратились в полицию из-за домогательств на территории лесного массива — неизвестный нападал на них, пытался раздеть и изнасиловать, однако все женщины сумели убежать.
Происшествия,МГУ,
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