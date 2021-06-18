Купил наркотики и скрылся: Резник ответил на обвинения

По данным СК, в марте Резник «в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица» купил 18,2 грамма марихуаны. Далее он пошел в дом на набережно канала Грибоедова, где оставил наркотики на столе и скрылся.

В марте СМИ сообщали, что Резника обнаружили в квартире, где в ходе обысков, предположительно, была найдена нарколаборатория. Депутата не смогли задержать из-за наличия у него неприкосновенности. Позже Резник заявил, что в ничего не знает о нарколаборатории в квартире. По его словам, он пришел туда для помощи пожилому родственнику.