15 июня 34-летняя Кэтрин Илейн Сироу вышла из дома в городе Бор, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Поисковики из отряда «Рысь» сообщают, что девушка говорит по-русски с явным американским акцентом. Среди других примет – множество татуировок на руках и ногах. Сироу жила в Боре с 2019 года. Она училась в магистратуре ННГУ имени Лобачевского.

По словам Токарева, он знает Кэтрин Сироу примерно два года. До своего приезда в Россию американка служила в армии, была морпехом, участвовала в военных действиях, а часть ее татуировок явно «сделаны, видимо, прямо в армейке».

При этом журналист отметил, что Сироу не любила распространяться о службе в армии, но он пришел в выводу, что она была в Афганистане.

Александр Токарев также уверен, что, несмотря на военное прошлое, американка не была связана ни с какими спецслужбами. В России ей нравилось, на жизнь хватало военной пенсии, помощи родителей и подработок.