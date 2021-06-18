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Победительницу популярного шоу избили в центре Москвы

Lenta.ru
41 минуту назад
Победительницу популярного в России шоу «Пацанки» на канале «Пятница» Татьяну Бурую избили в центре Москвы. Об этом сама телезвезда рассказала Telegram-каналу «Звездач».
Победительницу шоу «Пацанки» избили мужчины в Москве
Фото: InstagramInstagram
По словам участницы проекта, зачинщиком потасовки стала группа из двух молодых людей и девушки. Они «обменялись матерными любезностями» с Бурой и ее друзьями. Затем неизвестные начали драку, напав на победительницу «Пацанок», ее подругу Яну и молодого человека.
«Антона вырубили сразу. На меня налетела девка, сразу за волосы. Она просто села на меня, держит за волосы, а второй рукой выдирает мои нарощенные волосы. После кто-то из ребят дал мне с ноги в шею — у меня салюты, фонтаны, и начали меня лежачую бить, мужики», — рассказала Бурая.
По ее словам, прохожие никак не отреагировали на произошедшее. Вскоре «пацанка» вызвала скорую помощь и полицию на место происшествия, при этом компания нападавших к тому времени уже сбежала на автомобиле.
«У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной, точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове», — уточнила Бурая.
Она также опубликовала видео из отделения полиции, в котором была вместе с Яной и молодым человеком.
В мае звезда «Пацанок» Ксения Милас попала в розыск по подозрению в поножовщине. У нее произошел конфликт в квартире диджея Яны Бородиной. В ходе ссоры Милас якобы нанесла несколько ранений своей знакомой Марии Ефименко. После этого девушку госпитализировали, сейчас она находится в больнице.
Происшествия,Москва,Россия,
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