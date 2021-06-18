На активы «крабового короля» Кана наложен арест

Следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую Олегу Кану, известного как «крабовый король», пишет Konkurent.ru

Фото: фонд «Родные Острова» фонд «Родные Острова»

Под арестом оказались здания Большого и Малого ГУМа, 15 земельных участков в центре Владивостока, офисы и более 476 тыс. акций АО «Торговый дом Владивостокский ГУМ».

Предварительная оценка арестованных активов — более 3,5 млрд руб.

Ранее Кан выкупил ГУМ у экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина . Также Кану от краевого депутатf Галуста Ахояна достался торговый дом «Центральный».

Как сообщало ИА REGNUM, Кана обвиняют в причастности к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабанде. Он обратился с просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину провести честное расследование.

По его мнению, «затягивание» в уголовное дело промысловых компаний приводит к тому, что их цена снижается и возникает возможность позже выкупить их за бесценок вместе с квотами.