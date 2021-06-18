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На активы сбежавшего из России «крабового короля» Кана наложен арест

ИА Regnum
1 час назад
Следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую Олегу Кану, известного как «крабовый король», пишет Konkurent.ru.
На активы «крабового короля» Кана наложен арест
Фото: фонд «Родные Острова»фонд «Родные Острова»
Под арестом оказались здания Большого и Малого ГУМа, 15 земельных участков в центре Владивостока, офисы и более 476 тыс. акций АО «Торговый дом Владивостокский ГУМ».
Предварительная оценка арестованных активов — более 3,5 млрд руб.
Ранее Кан выкупил ГУМ у экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Также Кану от краевого депутатf Галуста Ахояна достался торговый дом «Центральный».
Как сообщало ИА REGNUM, Кана обвиняют в причастности к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабанде. Он обратился с просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину провести честное расследование.
По его мнению, «затягивание» в уголовное дело промысловых компаний приводит к тому, что их цена снижается и возникает возможность позже выкупить их за бесценок вместе с квотами.
В феврале 2020 года Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте Олега Кана, еще до возбуждения уголовных дел он уехал из России.
Происшествия,Сергей Дарькин,Александр Бастрыкин,СКР,Газета "Конкурент",Россия,Владивосток,
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