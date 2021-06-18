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Пожар после взрыва на газопроводе в ЛНР попал на видео

Lenta.ruиещё 1
57 минут назад
Пожар, вспыхнувший после взрыва на газопроводе в столице самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Inside Donetsk.
Пламя было снято из окна соседнего дома.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня случился взрыв на газопроводе в Луганске, после чего возникло сильное возгорание. Без газоснабжения остались более 40 объектов.
Утром огонь удалось погасить. Причина ЧП выясняется. Пострадавших нет.
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