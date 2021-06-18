Обвиняемый в госизмене ученый Митько госпитализирован

Обвиняемый в государственной измене 79-летний ученый Валерий Митько был доставлен больницу в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Антона Голубева.

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По словам защитника, его клиенту стало плохо, ему вызвали скорую.

"Врачи скорой рекомендовали ему госпитализироваться и пройти обследование", - сказал Голубев.

Он сообщил, что, по предварительным данным, у Митько диагностировали микроинфаркт, а также обострение гипертонии.

Юрист добавил, что ученый после прибытия скорой помощи сам обратился в поликлинику, где врачи решили его немедленно госпитализировать.