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Обвиняемый в госизмене петербургский ученый госпитализирован

Газета.Ruиещё 1
15 минут назад
Обвиняемый в государственной измене 79-летний ученый Валерий Митько был доставлен больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Антона Голубева.
Обвиняемый в госизмене ученый Митько госпитализирован
Фото: arcticas.ruarcticas.ru
По словам защитника, его клиенту стало плохо, ему вызвали скорую.
"Врачи скорой рекомендовали ему госпитализироваться и пройти обследование", - сказал Голубев.
Он сообщил, что, по предварительным данным, у Митько диагностировали микроинфаркт, а также обострение гипертонии.
Юрист добавил, что ученый после прибытия скорой помощи сам обратился в поликлинику, где врачи решили его немедленно госпитализировать.
Валерий Митько является капитаном первого ранга запаса, а также начальником кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Он также служил на Тихоокеанском флоте, будучи начальником радиотехнической службы - командиром боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.
Происшествия,Криминал,Санкт-Петербург,
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