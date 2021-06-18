Генералу МВД Краковскому отказали в выплате 1 млн

Генерал просил взыскать с МВД РФ в качестве оплаты вынужденного прогула более 1 млн рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, указав в обоснование своих требований, что являлся сотрудником органов внутренних дел, осуществлял службу в Следственном департаменте МВД РФ в должности заместителя начальника в звании генерал-майор юстиции.