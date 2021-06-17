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На борту «Белавиа» произошла массовая драка

Вероника Полынина
1 час назад
Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» едва не посадили из-за массовой драки на борту, передает РЕН ТВ.
Самолет летел из Минска в Тбилиси. Через несколько минут после взлета между двумя пассажирами, один из которых был пьян, произошел конфликт.
Один из участников конфликта летел с братьями и друзьями – всего его компания насчитывала 10 человек. Когда они услышали перепалку, сразу отстегнули ремни и кинулись защищать родственника.
Конфликт сопровождался применением силы, бортпроводникам никак не удавалось утихомирить пассажиров.
Через некоторое время из кабины вышел капитан экипажа и пригрозил посадить самолет в ближайшем аэропорту, если участники драки сейчас же не успокоятся.
Остаток полета прошел без происшествий. По прилету в Тбилиси дебоширов встречали полицейские.
На днях скандальный рэпер Моргенштерн похвастался в соцсетях, что курил кальян в бизнес-зале казанского международного аэропорта имени Габдуллы Тукая. После этого аэропорт Казани начал служебную проверку.
В марте 2020 года актер Михаил Ефремов приехал в аэропорт Пулково настолько нетрезвым, что его отказались пускать в самолет. Позже жена артиста отметила, что это был розыгрыш. А вот коллега Ефремова Александр Панкратов Черный из-за сильного опьянения и скандала с персоналом был высажен из самолета, как и актриса Лидия Вележева.
Происшествия,Видео,Лидия Вележева,Михаил Ефремов,РЕН ТВ,Тбилиси,Минск,
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