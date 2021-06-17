На борту «Белавиа» произошла массовая драка

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» едва не посадили из-за массовой драки на борту, передает РЕН ТВ
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Самолет летел из Минска
в Тбилиси
. Через несколько минут после взлета между двумя пассажирами, один из которых был пьян, произошел конфликт.
Один из участников конфликта летел с братьями и друзьями – всего его компания насчитывала 10 человек. Когда они услышали перепалку, сразу отстегнули ремни и кинулись защищать родственника.
Конфликт сопровождался применением силы, бортпроводникам никак не удавалось утихомирить пассажиров.
Через некоторое время из кабины вышел капитан экипажа и пригрозил посадить самолет в ближайшем аэропорту, если участники драки сейчас же не успокоятся.
Остаток полета прошел без происшествий. По прилету в Тбилиси дебоширов встречали полицейские.
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