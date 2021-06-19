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Пропавшая в Нижнем Новгороде американка Кетрин Сироу найдена погибшей

РИА "ФедералПресс"иещё 2
27 минут назад
Пропавшую 34-летнюю гражданку США нашли мертвой в Нижегородской области. Об этом сообщают поисковики.
Пропавшая в Нижнем Новгороде американка найдена погибшей
Фото: catherine.serou / instagram.comcatherine.serou / instagram.com
«Сейчас вся информация в Следственном комитете, они дадут комментарий позже», – рассказали нашим корреспондентам в ПСО «Волонтер».
Кэтрин Сироу пропала, выйдя из своего дома в городе Бор Нижегородской области вечером 15 июня 2021 года.
Приблизительно в 18:30 она села в машину к неизвестным и незадолго до исчезновения написала своей матери в Калифорнию, что находится в автомобиле с незнакомцем и опасается, что ее могут похитить. После этого связь с ней была потеряна.
Информацию о том, что девушка погибла, опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер». Подробности обнаружения тела пока неизвестны.
Поиски пропавшей велись в районе Рекшино, где полиции удалось засечь ее телефон включенным в последний раз. К поисковым мероприятиям привлекались силы МЧС, МВД, СК и ФСБ.
Происшествия,ФСБ,МЧС,СКР,МВД,Нижегородская Область,Соединенные Штаты,
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