Экс-судью по делу Цапков обвинили в хищении денег у "Газпрома"

По его словам, "Газпром" выплатил компенсацию за упущенную рекультивацию земель вследствие прокладки трубопровода "Южный поток" через земли АО "Маяк", но деньги были похищены.

В декабре 2020 года Мартынова стала фигурантом уголовных дел о нанесении крупного материального ущерба АО "Маяк", которое, по данным СМИ, было признано банкротом, и хищении средств со счета Надежды Цапок.