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Экс-судья по делу Цапков может стать фигурантом дела о хищении денег у "Газпрома"

ТАСС
19 минут назад
Следствие начало проверку по факту хищения 200 млн рублей у компании "Газпром", к которому может быть причастна бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, ранее осужденная по делу о землях матери лидера ОПГ Сергея Цапка. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Экс-судью по делу Цапков обвинили в хищении денег у "Газпрома"
Фото: ТАССТАСС
"Сейчас проводится доследственная проверка по факту хищения 200 млн рублей, которые были выделены "Газпромом" АО "Маяк" в качестве компенсации за прокладку трубопровода", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "Газпром" выплатил компенсацию за упущенную рекультивацию земель вследствие прокладки трубопровода "Южный поток" через земли АО "Маяк", но деньги были похищены.
"Мартынова контролировала АО "Маяк", и следствие считает, что она могла похитить деньги и обналичить их через фирмы-однодневки", - пояснил источник.
Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
В декабре 2018 года Ростовский областной суд признал Мартынову виновной в мошенничестве, доказав, что в период с 2011 по 2012 год она получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок. При этом Мартынова не выполнила обязательства и оформила землю на третьих лиц - своих родных и знакомых. Суд приговорил ее к 7 годам колонии и штрафу 500 тыс. рублей.
В декабре 2020 года Мартынова стала фигурантом уголовных дел о нанесении крупного материального ущерба АО "Маяк", которое, по данным СМИ, было признано банкротом, и хищении средств со счета Надежды Цапок.
Происшествия,Надежда Цапок,Сергей Цапок,Газпром,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,Ростовская Область,
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