Экс-судью по делу Цапков обвинили в хищении денег у "Газпрома"

В декабре 2018 года Ростовский областной суд признал Мартынову виновной в мошенничестве, доказав, что в период с 2011 по 2012 год она получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок
. При этом Мартынова не выполнила обязательства и оформила землю на третьих лиц - своих родных и знакомых. Суд приговорил ее к 7 годам колонии и штрафу 500 тыс. рублей.