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Второго фигуранта дела о пожаре на АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

ТАССиещё 1
21 минуту назад
Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца инженеру автозаправки, на которой произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте суда.
Второго фигуранта дела о пожаре на АЗС отправили под арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В отношении обвиняемого Киселя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 дней, то есть до 14 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие ходатайствовало об его аресте. Однако обвиняемый был освобожден из-под стражи.
Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в минувший понедельник. Общая площадь составила 1 200 кв. м. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Директор АЗС заключен под стражу.
Происшествия,Новосибирск,
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