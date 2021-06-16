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Лидер ОПГ по кличке Лес получил пожизненный срок за 13 убийств

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
В Московском областном суде вынесен приговор лидеру Пушкинской ОПГ Дмитрию Леснякову по кличке Лес, которого присяжные признали виновным в 13 убийствах, а также еще семерым участникам банды. Об этом сообщает ТАСС.
Лидер ОПГ по кличке Лес получил пожизненный срок за 13 убийств
Фото: Телеграм-канал «112»Телеграм-канал «112»
«Руководителям межрегиональной преступной группы Дмитрию Лесникову и Дмитрию Завьялову, а также участнику банды Радифу Фаизову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Кроме того, еще пятерым участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 23 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима.
По ее словам, мужчины признаны виновными в бандитизме, участии в преступном сообществе, покушении на убийства и убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном обороте оружия, хулиганстве, грабеже и разбое.
Банда действовала в период с 1999 по 2011 год. Ее участники совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои, на территории Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
Ранее суд отправил в колонию почти на 10 лет трех членов солнцевской ОПГ.
Происшествия,Дмитрий Лесников,Юлия Иванова,ФСИН,СКР,
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