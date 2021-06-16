Нападение на Росгвардию в Томске: один раненый

Во вторник, 15 июня, в Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии . Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

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Один из росгвардейцев получил ранение. Нападавший задержан.

По данным СК, вечером 15 июня росгвардейцы пришли в одну из томских квартир после сообщения о конфликте между бывшими супругами.

Мужчина, находившийся в квартире, совершал некие противоправные действия, росгвардейцы пытались его остановить, но он оказал им сопротивление. Одного из них он ударил ножом по лицу и шее.

По данным РИА Томск, сотрудник Росгвардии применил табельное оружие, чтобы задержать мужчину. По информации агентства, у мужчины был не только нож, но и аэрозольный пистолет, которым он хотел ранить другого росгвардейца.

«Он двинулся в сторону второго сотрудника, тот сделал предупредительный выстрел, но нападавший не отреагировал и выстрелил три раза», - рассказали агентству в СК.

Сотрудник Росгвардии выстрелил нападавшему в ноги.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В мае нападение на сотрудника Росгвардии произошло в Москве.