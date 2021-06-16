В российском городе солдат-срочник покончил с собой

Солдат срочной службы покончил с собой в военной части в Майкопе . Об этом сообщил портал «МОЕ! Online» со ссылкой на мать погибшего.

Фото: из архива семьи погибшего из архива семьи погибшего

Молодого человека призвали в Воронеже в 2021 году. Сначала он проходил службу в Острожке, после чего его перевели в Майкоп. Мать российского солдата рассказала, что он неоднократно жаловался ей на издевательства, которые совершались над ним в части.

О его смерти женщине сообщили 15 июня. Тело молодого человека было найдено в поле на территории воинской части. Прибывший в часть отец опознал погибшего.

Мать солдата уверена, что ее сына довели до самоубийства. Она рассказала, что по факту смерти юноши возбуждено уголовное дело «Доведение до самоубийства».