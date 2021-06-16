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Московская пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей

Говорит Москва
53 минуты назад
71-летняя женщина пожаловалась, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником Сбербанка.
Московская пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он утверждал, что со счёта пенсионерки пытаются похитить деньги и, чтобы избежать этого, необходимо перевести средства на безопасные счета.
Пенсионерка поверила злоумышленнику, после чего перевела более 2,3 миллиона рублей, пишет РЕН ТВ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Происшествия,Сбербанк России,РЕН ТВ,
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