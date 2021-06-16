Адвокат на видео возмутился арестом директора взорвавшейся АЗС

Адвокат директора взорвавшейся автозаправки в Новосибирске не согласился с арестом своего подзащитного, о чем он сделал заявление на видео. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT. Павел Лузан сообщил корреспондентам, что они рассчитывали на более мягкое решение суда.
«Следствие не располагает ни причинами произошедшего, ни условиями, почему произошедшее могло произойти. Экспертизы никакой не сделано, все строится только на предположении следствия», – заявил адвокат.
Напомним, сегодня суд в Новосибирске отправил под арест директора АЗС Романа Гармидера, где во время пожара пострадали 35 человек.