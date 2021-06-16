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В Новосибирске арестовали директора взорвавшейся АЗС

News.ruиещё 12
36 минут назад
В Новосибирске Центральный районный суд арестовал Романа Гармидера — директора автозаправочной станции, на которой 14 июня произошёл взрыв и пожар. Об этом сообщается на сайте суда.
Мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 14 августа. О заключении директора под стражу ходатайствовало следствие. Постановление суда об аресте Гармидера в законную силу пока не вступило.
В МЧС заявили, что к взрыву на АЗС привело отсутствие заземления газовоза при сливе топлива в стационарную ёмкость. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
В результате взрыва и пожара на заправке пострадали 35 человек, из которых были госпитализированы 17. Семь человек находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что кроме директора задержан также инженер АЗС. По версии следствия, они не приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность при разгрузке сжиженного газа.
Происшествия,Видео,МЧС,СКР,Новосибирск,
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