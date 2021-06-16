В МЧС заявили, что к взрыву на АЗС привело отсутствие заземления газовоза при сливе топлива в стационарную ёмкость. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
В результате взрыва и пожара на заправке пострадали 35 человек, из которых были госпитализированы 17. Семь человек находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что кроме директора задержан также инженер АЗС. По версии следствия, они не приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность при разгрузке сжиженного газа.