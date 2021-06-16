Новосибирске Центральный районный суд арестовал Романа Гармидера — директора автозаправочной станции, на которой 14 июня произошёл взрыв и пожар. Об этом сообщается на сайте суда.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 14 августа. О заключении директора под стражу ходатайствовало следствие. Постановление суда об аресте Гармидера в законную силу пока не вступило.

МЧС заявили, что к взрыву на АЗС привело отсутствие заземления газовоза при сливе топлива в стационарную ёмкость. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате взрыва и пожара на заправке пострадали 35 человек, из которых были госпитализированы 17. Семь человек находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.