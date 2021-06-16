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На Украине запечатлели на видео выпивающего за рулём водителя автобуса

Александр Кузьмин
2 часа назад
В Киева водитель маршрутного автобуса 529 на конечной станции утолил жажду несколькими глотками пива. Видео появилось в telegram-канале “Киев сейчас”.
На кадрах, снятых одним из пассажиров автобуса можно увидеть, как шофёр пассажирского автобуса прямо за рулём употребляет пиво из пластиковой бутылки.
В зеркале можно увидеть, как он подносит горлышко бутылки ко рту и делает несколько размашистых глотков.
Пожаловался ли очевидец в правоохранительные органы по поводу случившегося инцидента - неизвестно, также неизвестно вышел ли автобус с этим водителем в рейс.
Происшествия,Видео,МВД,Киев,Украина,
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