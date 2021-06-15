На месте пожара в Новой Москве нашли убитых женщин

В поселке Кокошкино в Новой Москве
после пожара нашли тела двух женщин с множественными колото-резаными ранами. Об этом сообщается
на сайте ГУ СК РФ по столице.
«По данным следствия, утром 15 июня 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Дзержинского поселения Кокошкино Новой Москвы, после тушения пожара обнаружены тела двух неустановленных лиц, с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища», - сообщили следователи.
Личности погибших женщин пока не установлены.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.
На месте преступления работает следственная группа, эксперты-криминалисты. Опрашиваются соседи, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
31 мая в СК сообщили об обнаружении тел четырех человек в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове. Среди них - 40-летняя женщина, дети 17 и 11 лет. Они получили множественные колото-резаные ранения. Еще один погибший - 42-летний мужчина. На его теле не было видимых повреждений. Рядом с ним нашли пустую бутылку из-под уксусной кислоты.