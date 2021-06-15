На месте пожара в Новой Москве нашли убитых женщин

31 мая в СК сообщили об обнаружении тел четырех человек в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове. Среди них - 40-летняя женщина, дети 17 и 11 лет. Они получили множественные колото-резаные ранения. Еще один погибший - 42-летний мужчина. На его теле не было видимых повреждений. Рядом с ним нашли пустую бутылку из-под уксусной кислоты.