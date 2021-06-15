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Погоня за байкером на набережной в Екатеринбурге попала на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Екатеринбурге местный житель устроил погоню с полицией на набережной Исети. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.
Молодой человек на питбайке прокатился по пешеходной зоне и не отреагировал на требования блюстителей правопорядка остановиться. Один из сотрудников ГИБДД преследовал нарушителя и в итоге задержал его.
Байк лихача был эвакуирован на штрафстоянку. Как установили позднее правоохранители, водительского удостоверения любитель экстремальной езды при себе не имел. Теперь же ему грозит крупный штраф.
Происшествия,Видео,ГИБДД,Екатеринбург,
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