Погоня за байкером на набережной в Екатеринбурге попала на видео

В Екатеринбурге местный житель устроил погоню с полицией на набережной Исети. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.
Молодой человек на питбайке прокатился по пешеходной зоне и не отреагировал на требования блюстителей правопорядка остановиться. Один из сотрудников ГИБДД преследовал нарушителя и в итоге задержал его.
Байк лихача был эвакуирован на штрафстоянку. Как установили позднее правоохранители, водительского удостоверения любитель экстремальной езды при себе не имел. Теперь же ему грозит крупный штраф.