Опубликовано видео последствий мощного взрыва в Китае

Сильный взрыв газа произошёл в китайском городе Шиянь. Много пострадавших, есть погибшие. Видео последствий взрыва появилось в telegram-канале “Бушующий мир”.

Газ взорвался на территории комплекса в районе Чжанвань, рядом с небольшим продовольственным рынком, который к тому времени уже начал работу, поэтому там находилось достаточно много людей.

Сообщается, что взрывная волна разрушила около 40 киосков. Пока что из-под завалов извлекли 144 человека, 37 из них находятся в критическом состоянии.