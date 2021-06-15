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Опубликовано видео последствий мощного взрыва в Китае

Александр Кузьмин
33 минуты назад
Сильный взрыв газа произошёл в китайском городе Шиянь. Много пострадавших, есть погибшие. Видео последствий взрыва появилось в telegram-канале “Бушующий мир”.
Газ взорвался на территории комплекса в районе Чжанвань, рядом с небольшим продовольственным рынком, который к тому времени уже начал работу, поэтому там находилось достаточно много людей.
Сообщается, что взрывная волна разрушила около 40 киосков. Пока что из-под завалов извлекли 144 человека, 37 из них находятся в критическом состоянии.
По меньшей мере 11 человек погибли.
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