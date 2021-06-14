«Думала, дом сложится»: как взрывалась АЗС в Новосибирске

Новосибирске произошел крупный пожар на автогазозаправке. С огнем, площадь которого составила 1200 квадратных метров, спасатели боролись несколько часов — работу осложняли взрывы газовых баллонов и многотонных цистерн с топливом. Хотя, по сообщению МЧС , прямой угрозы домам, расположенным в округе, не было, их жители сообщали в соцсетях, что стены трясло. Кое-где взрывной волной выбило стекла. Пострадали при пожаре, по последним данным, 30 человек. Семеро — в тяжелом состоянии.

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В Новосибирске ликвидируют последствия крупного пожара на автогазозаправочной станции компании "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе. Как заявили в ГУ МЧС по Новосибирской области , в 21.03 по местному времени (в 17.03 по Москве ) открытое горение было ликвидировано.

"Всего на реагирование привлекалось 111 человек и 34 единиц техники, из них от МЧС России 77 человек и 21 единица техники", — уточнялось в сообщении ведомства.

Там также отметили, что бороться с огнем спасателям мешали взрывы "газовых баллонов и емкостей с топливом".

Пожарным удалось не допустить того, чтобы огонь перекинулся на ближайшие жилые дома и расположенную неподалеку другу автозаправочную станцию — однако пламя попало на соседние гаражи. Потушив открытое пламя, сотрудники МЧС начали разбор обгоревших конструкций и проливку места пожара. Площадь его составила 1200 квадратных метров.

На борьбу с огнем спасатели выехали в 18.04 — первые пожарные расчеты прибыли на место через семь минут, когда баллоны с газом начали взрываться. Густые клубы черного дыма были видны из разных точек города — очевидцы делились впечатлениями в соцсетях, а жители близлежащих районов сообщали, что взрывы ощущаются в домах и на улице.

"На Лежена от первого взрыва шторы подлетели", "Мы на Есенина Думала, дом сложится от такой мощной волны. Очень страшно", "А мы на Лазурной Взрывной волной лицо почти обожгло, вышла на балкон — окна, думала, вылетят", "Мы на Гаранина, услышали взрыв, и дом стало шатать, как при землетрясении. Но недолго", "Несколько раз уже дом закачался, улица Толбухина", — писали новосибирцы в сообществе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "Вконтакте".

В местных СМИ появились фотографии, на которых видно, что в одной из ближайших многоэтажек выбило окна. Как сообщал портал NGS.Ru, до девятиэтажки долетело пламя, но пожарные вовремя это заметили, выбили дверь и потушили огонь.

Взрывались при пожаре не только газовые баллоны, но и многотонные цистерны с топливом — на видео в соцсетях можно различить, как одна из них отлетела примерно на 300 метров. Есть также ролики, на которых видно, что взорвавшаяся цистерна приземлилась рядом с автозаправочной станции "Газпром-Нефть"

Данные о пострадавших постоянно меняются. Если поначалу говорилось, что ранения получили шесть человек, то сейчас ТАСС сообщает о 30.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью после пожара на АЗС. По последним данным, их количество выросло до 30 человек. Пятерым помощь оказывается амбулаторно, остальные госпитализированы", — рассказал агентству источник в экстренных службах.

Он добавил, что большинство получили ожоги. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть мальчик десяти лет — об этом рассказал журналистам главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов. Медицинская помощь также оказывается нескольким спасателям.

"В этот момент мы находились на СТО рядом с заправкой, — рассказал один из тех, кто получили ранения, Владимир. — Услышали, что начался пожар, начали срочно эвакуироваться — побежали в сторону "Ленты". Прогремел взрыв. У меня оказались задеты рука, голова и спина".

Причиной пожара, как заявил журналистам первый замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев, стало отсутствие заземления автомобиля-газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость", — цитирует его РИА "Новости". При этом бывшие сотрудники газозаправочной станции жаловались журналистам на технические неполадки.

"Когда я там работал, мне ребята, работавшие на АЗС давно, говорили, что у них идут утечки газа. Все сифонит, а датчики утечки газа отключены. И руководство об этом знало. Вот одна из моих версий: либо при заправке машины и перекачке газа что-то бомбануло, либо где-то утечка дала о себе знать. Газ перекачивается из газовоза и из цистерны в машину через электрические насосы. Возможно, там что-то закоротило", — рассказал один из бывших работников.

"Владелец чихал на технику безопасности. Главное, чтобы ехали клиенты, чтобы заправка не останавливалась, никаких поблажек — никаких перерывов, ничего. Газовоз сливаем — машины заправляем. Минус 35 — машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали все как можно быстрее", — жаловался другой мужчина.