«Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость», - сказал Евгений Лебедев.

Заземление оборудования при работе с огнеопасными жидкостями и газами применяется в обязательном порядке с целью избежать возникновения разрядов статического электричества. Искра, образующаяся в таком случае, может привести к воспламенению горючих материалов.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем в результате сегодняшнего пожара в Новосибирске на АЗС, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе дом 60. В процессе горения было зафиксировано не менее пяти мощных взрывов емкостей с горючим.

На данный момент возгорание локализовано на 1 2 квадратных метров, открытого огня не наблюдается.