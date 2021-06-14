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Названа вероятная причина мощного взрыва на АЗС в Новосибирске

Елена Прошина
25 минут назад
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев обнародовал предварительную версию причин пожара и взрывов на одной из АЗС города. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость», - сказал Евгений Лебедев.
Заземление оборудования при работе с огнеопасными жидкостями и газами применяется в обязательном порядке с целью избежать возникновения разрядов статического электричества. Искра, образующаяся в таком случае, может привести к воспламенению горючих материалов.
Ранее сообщалось о 21 пострадавшем в результате сегодняшнего пожара в Новосибирске на АЗС, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе дом 60. В процессе горения было зафиксировано не менее пяти мощных взрывов емкостей с горючим.
На данный момент возгорание локализовано на 1 2 квадратных метров, открытого огня не наблюдается.
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил в связи с пожаром уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, областная прокуратура также начала проверку по факту инцидента.
Происшествия,Видео,Евгений Лебедев,Генпрокуратура РФ,МЧС,СКР,Новосибирская Область,Новосибирск,
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