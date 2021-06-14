Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды

По его словам, Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Ранее адвокат россиянки Александр Филанович заявил, что в отношении Сапеги в Белоруссии в производстве находятся два уголовных дела. По его словам, одно дело было возбуждено 23 мая, а второе – 25 мая. При этом Филанович не уточнил суть этих уголовных дел, а также статус Сапеги по второму делу, ссылаясь на подписку о неразглашении. 23 мая