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СК Белоруссии раскрыл статьи, по которым задержали россиянку Сапегу

Газета.Ruиещё 4
51 минуту назад
Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что задержанная в Минске россиянка Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни. Об этом сообщает ТАСС.
Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды
Фото: ReutersReuters
По его словам, Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в участии в массовых беспорядках.
"Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 1 ст. 130 — это разжигание социальной вражды и розни", - рассказал Гора на брифинге.
Ранее адвокат россиянки Александр Филанович заявил, что в отношении Сапеги в Белоруссии в производстве находятся два уголовных дела. По его словам, одно дело было возбуждено 23 мая, а второе – 25 мая. При этом Филанович не уточнил суть этих уголовных дел, а также статус Сапеги по второму делу, ссылаясь на подписку о неразглашении. 23 мая
Сапегу задержали в Минске вместе с ее молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Происшествия,Роман Протасевич,СКР,Минск,Беларусь,
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