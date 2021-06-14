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Девушка в московском метро бросилась под поезд и попала на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Правоохранительные органы проводят проверку по факту смети молодой женщины на станции московского метрополитена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Трагедия произошла на станции «Улица 1905 года» примерно в 8 часов утра. На видеозаписи произошедшего, уже попавшей в Сеть, видно, как в момент прибытия поезда на станцию из-за колонн совершенно пустого перрона в сторону путей быстро выбегает человеческая фигура и прыгает на рельсы.
После падения тело остается неподвижным с головой, лежащей на одном из рельсов пути. Далее поезд перекрывает обзор с камеры и последние секунды трагедии остаются за кадром. По неподтвержденным данным, погибшая – 19-летняя девушка.
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