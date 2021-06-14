Трагедия произошла на станции «Улица 1905 года» примерно в 8 часов утра. На видеозаписи произошедшего, уже попавшей в Сеть, видно, как в момент прибытия поезда на станцию из-за колонн совершенно пустого перрона в сторону путей быстро выбегает человеческая фигура и прыгает на рельсы.