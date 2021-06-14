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Опубликовано видео избиения мужчины в Колпино

Юрий Столбов
19 минут назад
Житель Колпино попал в больницу с травмами головы после нападения. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
28-летний мужчина отдыхал на скамейке у дома на улице Красных Партизан, когда к нему вразвалочку подошли двое парней. После их ухода он остался без мобильника и в одном кроссовке.
Происшествия,Видео,Колпино,
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