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Танцы на крыше разбитой «семерки» сняли на видео

Юрий Столбов
43 минуты назад
В центре Новосибирска молодежь устроила шумную уличную вечеринку с танцами на крыше разбитого автомобиля ВАЗ-2107.
Об этом сообщает телеканал "360".
На видео видно, как двое молодых людей пляшут на крыше разбитой «семерки». Танцы продолжались до тех пор, пока на место не прибыли несколько машин полиции.
Происшествия,Общество,Видео,Новосибирск,
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