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Сапега подала жалобу на свое задержание в суд

ТАСС
20 минут назад
Адвокат арестованной в Минске Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание.
Против Сапеги завели еще одно уголовное дело
Фото: © Telegram Channel "Zheltye Slivy"/Reuters TV via REUTERS© Telegram Channel "Zheltye Slivy"/Reuters TV via REUTERS
"В четверг (10.06.2021) адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - сказал в воскресенье ТАСС адвокат россиянки Александр Филанович.
Он также заявил, что ознакомился в Следственном комитете Белоруссии с документами о задержании и возбуждении в мае еще одного уголовного дела против нее.
"В пятницу (11.06.2021) адвокат в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела", - сказал Филанович.
Происшествия,София Сапега,ФСИН,СКР,ИТАР-ТАСС,Минск,
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