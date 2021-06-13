СМИ: В Северной Осетии брат министра насмерть сбил велосипедиста

Родной брат временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Северной Осетии
Казбека Вазиева Эльбрус Вазиев насмерть сбил велосипедиста, пишет
Telegram-канал Mash.
По его данным, ДТП произошло в Алагирском районе. Мужчина за рулем внедорожника Ford не справился с управлением и сбил 19-летнего Арсена Тедеева, который ехал по обочине. В результате велосипедист скончался на месте.
Также сообщается, что водитель автомобиля пока не задержан. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Чиновник подтвердил, что за рулем машины был его брат, утверждают редакторы Telegram-канала.