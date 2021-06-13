В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Выстрелившего себе в голову акциониста Крисевича арестовали

Елена Прошина
51 минуту назад
Таганский суд районный суд в Москве отправил на два месяца за решетку акциониста Павла Крисевича, который накануне устроил стрельбу холостыми патронами на Красной площади, передает ТАСС.
Акциониста Крисевича арестовали за стрельбу у Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд удовлетворил требование следствия избрать Крисевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа. В отношении акциониста возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
На днях он произвел в центре Москвы два выстрела в воздух из охолощенного пистолета Р-411, а третий направил себе в голову. По делу Крисевича в качестве обвиняемой проходит также журналистка издания SOTA Ника Самусик, которая освещала акцию на Красной площади.
По словам самого Крисевича, своей эскападой он хотел поддержать политзаключенных. Перед тем как выстрелить себе в череп, он произнес: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».
Ранее Крисевич уже дважды попадал под административный арест за свои акции. Впервые, когда забрался в шар из колючей проволоки на Арбате и принялся выкрикивать политические лозунги. Второй раз, в ноябре прошлого года, он оказался «на сутках» после того как на Лубянке сымитировал свое распятие.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители