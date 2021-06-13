Акциониста Крисевича арестовали за стрельбу у Кремля

Таганский суд районный суд в Москве отправил на два месяца за решетку акциониста Павла Крисевича, который накануне устроил стрельбу холостыми патронами на Красной площади, передает ТАСС.

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Суд удовлетворил требование следствия избрать Крисевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа. В отношении акциониста возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

На днях он произвел в центре Москвы два выстрела в воздух из охолощенного пистолета Р-411, а третий направил себе в голову. По делу Крисевича в качестве обвиняемой проходит также журналистка издания SOTA Ника Самусик, которая освещала акцию на Красной площади.

По словам самого Крисевича, своей эскападой он хотел поддержать политзаключенных. Перед тем как выстрелить себе в череп, он произнес: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».