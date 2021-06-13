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В ростовской больнице один пациент убил другого, сбежав с операции

Майк Габриелян
34 минуты назад
В больнице Новочеркасска безумный пациент сбежал из-под ножа хирурга и убил 57-летнего неходячего больного. Об инциденте сообщает управление СКР по Ростовской области.
В ростовской больнице один пациент убил другого, сбежав с операции
Фото: ТАССТАСС
Преступление было совершено накануне. Подозреваемому 27 лет, он напал на пожилого мужчину. Подробностей в СКР не приводят.
«Действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, а также один удар шариковой ручкой в грудь», - сообщают следователи.
Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В соцсетях Новочеркасска пишут, что подозреваемого привезли в медучреждение с огнестрельными ранениями, сообщает ГТРК «Дон». Он якобы находился в неадекватном состоянии, возможно – под воздействием наркотических или психотропных веществ.
В операционной хирург извлек из его тела пули от травматического оружия. Затем пациент внезапно оттолкнул врача, выбежал в коридор и столкнулся там с каталкой, на которой везли другого пациента. Безумец набросился на лежащего больного, стал избивать его и воткнул в грудь ручку.
Убийцу задержала охрана
Происшествия,СКР,Ростовская Область,Новочеркасск,
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