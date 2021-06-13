В ростовской больнице один пациент убил другого, сбежав с операции

Преступление было совершено накануне. Подозреваемому 27 лет, он напал на пожилого мужчину. Подробностей в СКР не приводят.

Сейчас подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В операционной хирург извлек из его тела пули от травматического оружия. Затем пациент внезапно оттолкнул врача, выбежал в коридор и столкнулся там с каталкой, на которой везли другого пациента. Безумец набросился на лежащего больного, стал избивать его и воткнул в грудь ручку.