В ростовской больнице один пациент убил другого, сбежав с операции

Преступление было совершено накануне. Подозреваемому 27 лет, он напал на пожилого мужчину. Подробностей в СКР не приводят.
«Действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, а также один удар шариковой ручкой в грудь», - сообщают следователи.
Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В соцсетях Новочеркасска пишут, что подозреваемого привезли в медучреждение с огнестрельными ранениями, сообщает
ГТРК «Дон». Он якобы находился в неадекватном состоянии, возможно – под воздействием наркотических или психотропных веществ.
В операционной хирург извлек из его тела пули от травматического оружия. Затем пациент внезапно оттолкнул врача, выбежал в коридор и столкнулся там с каталкой, на которой везли другого пациента. Безумец набросился на лежащего больного, стал избивать его и воткнул в грудь ручку.