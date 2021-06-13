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Украинская модель погибла в Турции при загадочных обстоятельствах

Майк Габриелян
1 час назад
Украинская модель погибла в Турции при странных обстоятельствах, выпав из окна пятого этажа после ссоры с известным дрессировщиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Украинская модель погибла в Турции при загадочных обстоятельствах
Фото: InstagramInstagram
Инцидент произошел вечером 11 июня в Стамбуле. Уроженка города Сумы, 33-летняя Анжелика Срабьянц выпала из окна пятого этажа и скончалась по дороге в больницу. Следствие считает, что в этом виноват ее сожитель – дрессировщик собак Бурак Эрджан. Он известен в кругах турецкой элиты.
Перед гибелью Анжелика поссорилась с Эрджаном. В тот вечер они поужинали в ресторане, выпили, а потом поехали домой. Однако в такси у них произошла ссора из-за ревности. Девушка ударила мужчину кулаком в лицо и рассекла ему бровь.
После этого камеры видеонаблюдения сняли, как босая Анжелика пошла за Эрджаном в лифт. Турок записал на видео, что произошло в квартире. Однако на ролике видны только руки девушки и слышно, как она кричит «Бурак, Бурак». Он отвечает «Иди сюда», затем она произносит последнее слово «Пожалуйста!».
Мужчина уверяет, что Анжелика была склонна к суициду и ранее уже пыталась покончить с собой.
В квартире нашли наркотики. Сейчас Эрджан задержан по подозрению в умышленном убийстве. Не исключено, что статью переквалифицируют.
В последнее время участились случаи загадочных смертей гражданок Украины в Турции. Зимой под Бодрумом в съемной квартире обнаружили тело 29-летней Кристины Новицкой с пакетом на голове, в наручниках. При этом ее гибель назвали самоубийством. Прошлым летом на пляже курорта Чешме избили 24-летнюю Дарью Кирилюк. В избиении подозревали её турецкого возлюбленного Барана Гюнеша.
Происшествия,Стамбул,Турция,
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