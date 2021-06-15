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Осужденный в России за шпионаж Уилан попросил Байдена вернуть его в США

Газета.Ruиещё 3
41 минуту назад
Осужденный в РФ за шпионаж Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой. Об этом говорится в аудиозаписи, распространенной его семьей, сообщает РИА "Новости".
Осужденный в России Уилан попросил Байдена о помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ней Уилан заявляет о своей невиновности. В начале записи его брат Дэвид сообщает, что она сделана 30 мая во время разговора Пола Уилана с родителями.
По словам Дэвида, Пол попросил обнародовать эту запись перед саммитом президентов РФ и США.
"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране [в 1979-1981 гг.] - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников. Я по-прежнему невиновен. Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт", - говорит Пол Уилан.
Он также называет свой арест "похищением американского туриста" и заявляет, что члены конгресса и американские граждане его поддерживают и требуют "немедленных решительных действий".
"Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - добавляет Уилан.
Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия готова встречно передать США американских граждан, отбывающих в РФ сроки, однако Уилан в их число не входит.
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