Осужденный в России Уилан попросил Байдена о помощи

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране [в 1979-1981 гг.] - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников. Я по-прежнему невиновен. Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт", - говорит Пол Уилан.
"Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - добавляет Уилан.