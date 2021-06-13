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В Нигерии бандиты убили 53 человека в шести деревнях

ТК «Звезда»иещё 1
49 минут назад
Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 человека в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии.
В Нигерии бандиты убили 53 человека в шести деревнях
Фото:  Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress
«Атакам преступной банды в течение минувшего четверга и пятницы подверглись шесть деревень в районе Зурми, убиты 53 фермера», - передает нигерийская газета Vanguard слова представителя полиции штата Мохаммед Шеху.
По имеющейся информации, бандиты занимались угоном скота. Уже второй год в Нигерии наблюдается рост числа нападений бандитов на местных жителей - они убивают и запугивают людей, захватывают в заложники для выкупа, крадут скот.
Власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции, а также армейские подразделения для того, чтобы справиться с разгулом преступности.
Происшествия,Криминал,Нигерия,
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