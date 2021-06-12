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Мэра Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката

ТАССиещё 1
1 час назад
Глава города Кисловодска Александр Курбатов, госпитализированный в субботу в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, был прооперирован, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Мэра Кисловодска прооперировали
Фото: CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
"Первая операция прошла, только что закончилась", - сказали в мэрии.
Как уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС глава гордумы Кисловодска Любовь Волошина, Курбатов находится без сознания.
Курбатов избран главой города-курорта Кисловодска в декабре 2015 года.
Происшествия,Александр Курбатов,ИТАР-ТАСС,Кисловодск,
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