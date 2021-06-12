Похищенную в Подмосковье девочку нашли

В Подмосковье
нашли похищенную накануне двухлетнюю девочку Алису. Ребёнка и предполагаемую похитительницу полицейские обнаружили в Балашихе
. Там женщина подрабатывает няней. Об этом сообщает
канал 112.
Фото: официальный сайт мэра Москвыофициальный сайт мэра Москвы
Ребёнок жив и здоров. С женщиной общаются полицейские.
Женщину, которая накануне похитила двухлетнюю Алису в Видном, зовут Альбина.
Мать девочки, Анна познакомилась с ней и её другом в центре Москвы на пьянке. Она позвала пару к себе ночевать. Утром Анне нужно было в больницу, и она оставила детей с новыми знакомыми. Вернувшись домой, мать увидела, что новые знакомые пропали вместе с ребёнком. Женщина обратилась в полицию.
Похитительница Альбина попала на камеры видеонаблюдения на вокзале. На кадрах видно, что она ведет девочку за руку